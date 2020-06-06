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مسؤولون دوليون: خطة الضم الإسرائيلية تتعارض مع الشرعية الدولية وتدمّر آفاق إقامة دولة فلسطينية

01:21 م السبت 06 يونيو 2020
مسؤولون دوليون: خطة الضم الإسرائيلية تتعارض مع الشرعية الدولية وتدمّر آفاق إقامة دولة فلسطينية

سيرجي فيرشينين

رام الله- (أ ش أ):

أعرب مسؤولون دوليون عن قلقهم، تجاه الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يتعارض والشرعية الدولية والقواعد الأساسية المعترفة بها للتسوية في الشرق الاوسط، التي تتضمّنها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت، - أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، وممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال، ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أكدوا خلال لقاء افتراضي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صائب عريقات، أن الخطط الإسرائيلية تدمّر آفاق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا.

وتناول المشاركون في اللقاء الأوضاع الحالية التي تشهدها العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية، وركّزوا على أهمية إعادة المفاوضات المباشرة بينهما من دون شروط مسبقة، تحت الرعاية الدولية بهدف وضع الأسس العادلة وبعيدة المدى للتسوية الشرق أوسطية.

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سيرجي فيرشينين وزير الخارجية الروسي مجلس الأمن الدولي مبادرة السلام العربية الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل فلسطين

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