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جاستن ترودو يجثو على ركبتيه في تظاهرة ضد العنصرية

01:27 م السبت 06 يونيو 2020
جاستن ترودو يجثو على ركبتيه في تظاهرة ضد العنصرية

جاستن ترودو يجثو على ركبتيه في تظاهرة ضد العنصرية

أوتاوا- (بي بي سي):

شوهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وهو يجثو على ركبتيه خلال مظاهرة مناهضة للعنصرية نظمت في العاصمة أوتاوا تضامنا مع الاحتجاجات في الولايات المتحدة على خلفية مقتل الأمريكي الأسود جوروج فلويد.

وكان لترودو تصريحات بارزة ضد العنصرية والتمييز على أساس العرق واللون في بلاده أيضا، وذلك بعد مقتل فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أمريكي أبيض.

هذا المحتوى من

BBC
العنصرية جورج فلويد جاستن ترودو

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