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كوبا: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات لليوم السادس على التوالي

10:48 ص السبت 06 يونيو 2020
كوبا: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات لليوم السادس على التوالي

كوبا

هافانا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكوبية، رصد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي إلى 2133 حالة، مشيرة إلى أن 1838 من المصابين تماثلوا للشفاء بمعدل تعاف بلغ 86.8 %.

ونقلت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم السبت عن فرانسيسكو دوران مدير قطاع الأوبئة في الوزارة قوله في المؤتمر الصحفي اليومي بشأن الوباء - إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بالفيروس لليوم السادس على التوالي.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

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