الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا.. وتسجيل 3 حالات وافدة من الخارج

بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي وفيات أو حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات وافدة من الخارج في مقاطعة "قوانغدونغ" جنوبي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83 ألفا و030 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أنه تم أمس الإبلاغ عن حالة جديدة مشتبه بها وافدة من الخارج في شنجهاي، فيما خرج شخصان من المستشفى ليصل إجمالي المتعافين إلى 78 ألفا و329 شخصا، في حين ظل عدد الحالات الخطيرة عند حالة واحدة.

وأضافت اللجنة، أنه حتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1771 حالة وافدة من الخارج، خرج منها 1708 أشخاص من المستشفى بعد شفائهم، فيما ما يزال 3890 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين تحت الملاحظة الطبية بعد خروج 488 شخصا من الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة بالقول، إنه تم أمس الإبلاغ عن حالتين جديدتين بدون أعراض، ليصل إجمالي الحالات ذات الصلة التي ما زالت تحت الملاحظة الطبية إلى 257 حالة بينها 41 حالة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1102 حالة إصابة بالفيروس بينها أربع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و443 حالة في منطقة تايوان بينها سبع وفيات، فيما خرج 1045 مريضا في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 مريضا في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و429 في منطقة تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.​