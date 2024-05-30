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مجدي الجلاد: المقاومة فكرة والقضاء على حماس لم ولن يحدث

10:29 م الخميس 30 مايو 2024
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كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي، مجدي الجلاد، رئيس تحرير وكالة أونا للصحافة والإعلام المالكة لمواقع ( مصراوي - يلا كورة- الكونسلتو- شيفت )، إن القضاء على حماس لم ولن يحدث لأن المقاومة فكرة وليست كيانا.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام"، على قناة النهار، أضاف الجلاد، "طول ما الأرض محتلة ومغتصبة هناك مقاومة، والأجيال المقبلة من المقاومة الفلسطينية ستكون أكثر قوة وستتحول من الحجارة إلى السلاح، وكل طفل نجا في غزة سيخرج وبصدره نار حارقة وسيسعى للانتقام على قتل أخيه".

وانتقد الكاتب الصحفي، مجدي الجلاد، موقف السلطة الفلسطينية المناهض لحركة المقاومة حماس، موضحًا: "للأسف السلطة الفلسطينية تخلت عن دورها خاصة في الضفة الغربية وفي مساندة حماس في توقيت حساس، طول ما فيه أرض مغتصبة هناك مقاومة من جهة وسلطة على مائدة المفاوضات من جهة أخرى، في وقت المقاومة لا وقت للتخوين".

ولفت الجلاد إلى أن أجهزة مخابرات عالمية تساند يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحرب في غزة لا تقل أهمية عن مثيلتها الدائرة في أوكرانيا بالنسبة للأطراف الفاعلة عالميًا، "بوتين زي ما بيواجه أمريكا في أوكرانيا مش عايزها تكسب في غزة، وما يحدث في الأنفاق لا يخرج على الأرض، ويتوهم من يتصور أن دخول قوات إسرائيلية لتصفية السنوار داخل الأنفاق ستكون بالمهمة السهلة".

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