المسماري لـ"العربية": أردوغان يحتل ليبيا وسنخرج تركيا من البلاد

وكالات:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي "يحتل ليبيا".

وأضاف المسماري في تصريحات للعربية، الخميس "مطلب رفع حظر التسلح عنا أصبح أكثر إلحاحاً، والمعركة مع تركيا لن تكون في طرابلس فقط".

وتابع "الليبيون سيخرجون تركيا من ليبيا".

وأعلن الجيش الوطني الليبي، السيطرة على منطقة فم ملغه، غرب مدينة ترهونة، غربي البلاد.

هذا وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أكدك أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، جعل الأزمة في البلاد رهينة للصراعات الدولية.

وأضاف المسماري، الخميس "نحن الآن ضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته"، وذلك على خلفية إعادة تمركز الجيش الليبي خارج العاصمة طرابلس.

وتابع "لن تتقدم أي مفاوضات سياسية إلا بعد سحب كل قوات (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان من ليبيا".

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن أن قواته أعادت تمركزها خارج العاصمة طرابلس، شريطة التزام الطرف الآخر، وقف إطلاق النار.

وأضاف، الخميس، أن إعادة التمركز تم بناء على موافقة القيادة العامة استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار.

وتابع "العمليات ستستأنف في حال عدم التزام وقف النار".

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن في وقت سابق من اليوم، الانسحاب من تخوم العاصمة طرابلس بشكل تكتيكي.

وكانت الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق أعلنت سيطرتها على الحدود الإدارية لطرابلس ومطار طرابلس الدولي.