الصين تحتج رسميا على منع طائراتها من السفر إلى الولايات المتحدة

بكين - أ ش أ

قدمت مصلحة الطيران المدني الصينية، اليوم الخميس، احتجاجا رسميا إلى وزارة النقل الأمريكية بعد إعلان الولايات المتحدة أنها ستمنع طائرات نقل الركاب الصينية من السفر إليها اعتبارا من 16 يونيو الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزرة- إن مصلحة الطيران المدني الصينية على اتصال وثيق مع السلطات المختصة في الولايات المتحدة بشأن ترتيب الرحلات الجوية بين البلدين.

وكانت وزارة النقل الأمريكية أعلنت أمس منع طائرات نقل الركاب الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 16 يونيو الجاري، للضغط على بكين للسماح للطائرات الأمريكية باستئناف الرحلات، حيث أشارت الوزارة إلى الصين "لا تزال غير قادرة" على تحديد موعد لمراجعة لوائحها "للسماح لشركات الطيران الأمريكية بإعادة تسيير رحلات الركاب المقررة".