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هولندا: إصابات كورونا 50 ألفا و433 والوفيات 6126

10:34 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
هولندا: إصابات كورونا 50 ألفا و433 والوفيات 6126

كورونا في هولندا

امستردام- (د ب أ):

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 50 ألفا و433 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح الثلاثاء بتوقيت أمستردام (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6126 حالة. وتعافى 186 من المصابين حتى الآن .

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل 17 أسبوعا.

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