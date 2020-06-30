هولندا: إصابات كورونا 50 ألفا و433 والوفيات 6126
امستردام- (د ب أ):
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 50 ألفا و433 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح الثلاثاء بتوقيت أمستردام (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6126 حالة. وتعافى 186 من المصابين حتى الآن .
وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل 17 أسبوعا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
66754
عدد المصابين
-
17951
عدد المتعافين
-
2872
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
10337836
عدد المصابين
-
5609296
عدد المتعافين
-
506152
عدد الوفيات
إعلان