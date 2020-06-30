هولندا: إصابات كورونا 50 ألفا و433 والوفيات 6126

امستردام- (د ب أ):

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 50 ألفا و433 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح الثلاثاء بتوقيت أمستردام (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6126 حالة. وتعافى 186 من المصابين حتى الآن .

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل 17 أسبوعا.