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"نصف درجة الغليان"..منطقة بالسعودية تسجل ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم

10:52 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
"نصف درجة الغليان"..منطقة بالسعودية تسجل ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم

وكالات:

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم في السعودية، عبدالله المسند، إن الأحساء سجلت ثالث أعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المسند في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، أن الأحساء وشرق الدمام احتلتا المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي (48.3، و48 درجة مئوية)، ثم شمال الرياض في المرتبة الـ 15 (46.2 درجة مئوية)، على مستوى العالم في قائمة أعلى درجة حرارة.

وأضاف، في تغريدة منفصلة، أن درجة الحرارة الكبرى في المنطقة الشرقية (الأحساء) اقتربت من نصف درجة الغليان.

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