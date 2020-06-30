"نصف درجة الغليان"..منطقة بالسعودية تسجل ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم
وكالات:
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم في السعودية، عبدالله المسند، إن الأحساء سجلت ثالث أعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح المسند في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، أن الأحساء وشرق الدمام احتلتا المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي (48.3، و48 درجة مئوية)، ثم شمال الرياض في المرتبة الـ 15 (46.2 درجة مئوية)، على مستوى العالم في قائمة أعلى درجة حرارة.
على مستوى #العالم قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية.— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) June 30, 2020
وتأتي #الأحساء و شرق #الدمام في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي،
ثم شمال #الرياض في المرتبة الـ15. pic.twitter.com/DTXVag9ab5
وأضاف، في تغريدة منفصلة، أن درجة الحرارة الكبرى في المنطقة الشرقية (الأحساء) اقتربت من نصف درجة الغليان.
درجة الحرارة الكبرى ليوم أمس لـ28 محطة في #السعودية— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) June 30, 2020
في #الشرقية قريباً من نصف درجة الغليان. pic.twitter.com/knWQW3YuL4
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