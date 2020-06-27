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مستوطنون يحرقون أراضي زراعية بنابلس والاحتلال يعتقل فلسطينيين بالقدس

04:55 م السبت 27 يونيو 2020
مستوطنون يحرقون أراضي زراعية بنابلس والاحتلال يعتقل فلسطينيين بالقدس

مستوطنون يحرقون أراض زراعية بنابلس

رام الله- (أ ش أ):

أحرق مستوطنون يهود متطرفون اليوم السبت أراضي زراعية في بلدة بورين جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن عددا من المستوطنين أضرموا النار في حقول زراعية شرق بلدة بورين، بالقرب من مستوطنة "جفعات رونيه"، ما أدى لاحتراق مساحات شاسعة من المحاصيل وأشجار الزيتون.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيا من مخيم شعفاط، أثناء تواجده في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة، كما اعتقلت شابا آخر عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، بحجة حيازته سكينا، وأغلقت الحاجز المذكور واحتجزت مئات المواطنين والمركبات.

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حرق اراض زراعية نابلس المستوطنون الاحتلال الاسرائيلي

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