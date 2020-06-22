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مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات الفلسطينيين شمال نابلس

12:48 م الإثنين 22 يونيو 2020
مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات الفلسطينيين شمال نابلس

مستوطنون إسرائيليون

رام الله - أ ش أ

هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، مركبات المواطنين الفلسطينيين على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وجنين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن مستوطنين تسللوا من موقع مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب مدينة جنين، هاجموا مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، دون وقوع إصابات.

وأضاف أن المستوطنين وضعوا بيتا متنقلا داخل أراضي المستوطنة قبل أيام، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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مستوطنون إسرائيليون فلسطين مدينة نابلس

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