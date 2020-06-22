مسؤولون أستراليون يعزلون المناطق الساخنة لتفشي كورونا في مدينة ملبورن

سيدني - (د ب أ):

يبذل المسؤولون الأستراليون جهوداً لعزل ستة ضواحي في مدينة ملبورن وسط تصاعد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وحذرت اللجنة الرئيسية لحماية الصحة الأسترالية وحكومة ولاية فيكتوريا السكان بالمناطق المتضررة بتجنب مغادرة ضواحيهم، وتم حث الغرباء على عدم دخول تلك المناطق بداية من يوم الاثنين - أو قد يواجهون العودة إلى إجراءات الإغلاق الصارمة.

ويأتي ذلك في أعقاب أسبوع تم فيه تسجيل 160 حالة جديدة في ملبورن بعد أسابيع من تسجيل أعداد جديدة منخفضة جدا للاصابة.

وأجلت الحكومة في فيكتوريا تخفيف القيود التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الإثنين لمدة أربعة أسابيع أخرى، ما يعني أن خمسة أشخاص فقط يمكنهم الاجتماع في منزل وعشرة في الهواء الطلق.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس الأسترالية أن البروفيسور بريندان ميرفي، كبير الأطباء في أستراليا، قال اليوم إن معظم الحالات الجديدة كانت بين عائلات ملبورن التي تم لم شملها بعد شهور من القيود على التجمعات.

وحث ميرفي، الذي يرأس لجنة الحماية الصحية، الناس على الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة 5ر1 متر وتجنب المعانقة والتقبيل.

تتناقض الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في ملبورن مع الولايات الأخرى في أستراليا ، حيث تنخفض الحالات الجديدة لما يصل إلى الصفر أو محدودة جدا في اليوم الواحد.

ورفعت معظم الولايات اليوم الاثنين بعض القيود المفروضة على التجمعات، مما سمح لمزيد من الناس بالذهاب للمطاعم والمقاهي ولكن مع الإبقاء على مسافة التباعد الاجتماعي.