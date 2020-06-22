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كوريا الجنوبية تسجل 17 حالة إصابة جديدة بكورونا

05:55 ص الإثنين 22 يونيو 2020
كوريا الجنوبية تسجل 17 حالة إصابة جديدة بكورونا

كوريا الجنوبية تسجل 17 حالة إصابة جديدة بكورونا

سول - (د ب أ):
أعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنه تم اكتشاف 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفا 438 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه مقارنة مع اليوم الذي سبقه، انخفض العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بمقدار 31 حالة.

وهذه هي المرة الأولى التي لا يتجاوز فيها العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة 20 حالة منذ 26 مايو الماضي عندما سجل العدد 19 حالة.

ويرجع انخفاض العدد جزئيا إلى تراجع عدد الفحوصات اليومية في عطلة نهاية الأسبوع، حيث انخفض عدد الفحوصات اليومية من 12838 فحصا في يوم الجمعة إلى 5562 حالة في يوم السبت و5603 حالات في يوم الأحد على التوالي.

ومن جانب آخر، استقر عدد الوفيات جراء كورونا دون تغيير عند 280 حالة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا

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