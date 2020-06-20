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ليبيا تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

11:30 ص السبت 20 يونيو 2020
ليبيا تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

فيروس كورونا

طرابلس- (أ ش أ):

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في لترتفع الحصيلة إلى 520 إصابة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 83 شخصًا بعد تماثل حالتين للشفاء.

وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم أنه تسلم 825 عينة لمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وجاءت النتائج : 815 عينة سالبة، و10 عينات موجبة لمخالطين، وحالتي شفاء من ضمن الحالات السالبة.

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فيروس كورونا كوفيد 19 ليبيا

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