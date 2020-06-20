أفغانستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى ٢٨٤٢٤ حالة
كابول – (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى ٢٨٤٢٤ حالة، عقب تسجيل ٥٤٦ إصابة جديدة.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٥٦٩ حالة، عقب تسجيل ٢١ حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ ٨٢٩٢ حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:ترامب يستأنف التجمّعات الانتخابية رغم تفشي كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
52211
عدد المصابين
-
13928
عدد المتعافين
-
2017
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8477948
عدد المصابين
-
4444418
عدد المتعافين
-
452225
عدد الوفيات
إعلان