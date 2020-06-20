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أفغانستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى ٢٨٤٢٤ حالة

11:43 ص السبت 20 يونيو 2020
أفغانستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى ٢٨٤٢٤ حالة

ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى ٢٨٤٢٤ حالة

كابول – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى ٢٨٤٢٤ حالة، عقب تسجيل ٥٤٦ إصابة جديدة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٥٦٩ حالة، عقب تسجيل ٢١ حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ ٨٢٩٢ حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

Asha
أفغانستان فيروس كورونا

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