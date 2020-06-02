مقتل جورج فلويد: الاتحاد الأوروبي "مصدوم ومروع"

القاهرة (وكالات)

قال أرفع دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إن مقتل جورج فلويد كان نتيجة إساءة استخدام السلطة كما أن الكتلة المكونة من 27 دولة "مصدومة ومروعة" بسبب ما جرى للأمريكي الأسود الذي فارق الحياة بعد أن ضغط ضابط شرطة أبيض بركبته على عنق فلويد لعدة دقائق بعد اعتقاله، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين "مثل شعب الولايات المتحدة، نحن مصدومون ومروعون بمقتل جورج فلويد."

مات فلويد الأسبوع الماضي بعد أن ثبته شرطي ابيض على رصيف شرطي أبيض في مينيابوليس بوضع ركبته على عنق الرجل الأسود مكبل اليدين حتى توقف عن التنفس. وأشعل مقتله الاحتجاجات التي انتشرت في أنحاء أمريكا.

وأضاف بوريل أن مسؤولي النظام والقانون لا يجب أن "يستخدموا قدراتهم بهذه الطريقة التي استخدمت في الوفاة المؤسفة للغاية لجورج فلويد. هذه إساءة استخدام للسلطة ويجب أن تدان."

وأكد على أن الأوروبيين "يدعمون الحق في الاحتجاج السلمي وأيضا ندين العنف والعنصرية بأي شكل، وبالتأكيد ندعو لتهدئة التوترات."

وتابع بوريل "نثق في قدرة الأمريكيين على الاتحاد، على التعافي كأمة والتعامل مع هذه المشكلات الهامة أثناء هذه الأوقات العصيبة."

وقال "كل الحيوات مهمة. وحيوات السود مهمة أيضا."

وشدد مسؤول الاتحاد الأوروبي على أنه يجب على كل المجتمعات "البقاء حذرة في مواجهة الاستخدام المفرط للقوة" وضمان إجراء عمل الشرطة في إطار احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.