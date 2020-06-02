مؤتمر أُممي بالفيديو من السعودية لجمع 2.4 مليار دولار لصالح اليمن

الرياض- (بي بي سي):

تستضيف الأمم المتحدة والسعودية اليوم مؤتمرا للمانحين لليمن بهدف جمع الأموال التي تكفي لمنع انهيار أكبر عمليات مساعدات على مستوى العالم.

وستستخدم تقنية الفيديو في المؤتمر الذي سيعقد في الرياض بهدف جمع نحو 2.4 مليار دولارلصالح اليمن الذي يعاني من سنوات من الصراع المسلح بجانب انتشار فيروس كورونا.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء فإن 80 بالمائة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات.

وحذر مسؤولون أمميون من أن معظم وكالات الإغاثة العاملة في اليمن ستفلس في غضون أسابيع، ما يهدد حياة الكثير من سكان البلاد التي تعاني بالفعل من انهيار المنظومة الصحية.

وردا على سؤال عن مشاركة السعودية في استضافة الحدث، قال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك إن الرياض من كبار المانحين وإن الأمم المتحدة ستواصل انتقاد الأطراف المتحاربة بسبب تصرفات "يجب ألا تصدر عنهم".

وتدعم السعودية قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.