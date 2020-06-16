روسيا والاتحاد الأوروبي يبحثان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في ليبيا

موسكو - أ ش أ

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، لمناقشة عدد من القضايا.

وقال لافروف - في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إنه بحث مع بوريل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومسألة وقف إطلاق النار في ليبيا، وحقوق الأقليات في أوكرانيا والاتفاق النووي الإيراني.

وأشار إلى أنه جدد دعوة جوزيب بوريل لزيارة روسيا، بمجرد أن يسمح الوضع في ظل تفشي فيروس كورونا.