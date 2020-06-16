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كورونا في بريطاانيا: الإصابات 298 ألفا و315 والوفيات 41 ألفا و821

09:46 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
كورونا في بريطاانيا: الإصابات 298 ألفا و315 والوفيات 41 ألفا و821

فيروس كورونا

لندن- (د ب أ):

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح الثلاثاء (بتوقيت لندن)، 298 ألفا و315 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس إلى 41,821 حالة، وتعافى 1284 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 19 أسبوعا منذ تسجيل بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس.

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