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إعلام عبري: القبة الحديدية أسقطت بالخطأ طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي

08:10 م الخميس 30 مايو 2024

القبة الحديدية - ارشيفية

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وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية أن القبة الحديدية أسقطت بالخطأ طائرة مسيرة تابعة للجيش فوق شلومي بالجليل الغربي، مضيفة أن الجيش فتح تحقيقا.

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية.

وقال حزب الله في بيانات منفصلة أنه استهدف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابة مباشرة فيه.

كما أعلن الحزب استهدافه بالصواريخ موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وكذلك انتشارا لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام بقذائف المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في الموقعين.

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