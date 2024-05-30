ستولتنبرج: يجب"النظر" في السماح لأوكرانيا بضرب روسيا بأسلحة الناتو

براغ- (د ب أ)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الخميس، إنه يتعين على حلفاء الناتو "النظر" في رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لأسلحة الناتو لضرب أهداف في الأراضي الروسية.

وقال ستولتنبرج في خطاب في براج، قبل اجتماع لوزراء خارجية الناتو :" أعتقد أن الوقت قد حان للنظر في بعض هذه القيود لتمكين الأوكرانيين من الدفاع عن أنفسهم حقا".

يشار إلى أن بعض دول الناتو تزود أوكرانيا بالأسلحة دون قيود، لكن البعض الآخر يؤكد على أنه يجب استخدامها فقط ضد أهداف على الأراضي الأوكرانية.

وقال ستولتنبرج إنه مع اقتراب الحرب من الحدود الروسية، تمكنت روسيا من مهاجمة القوات الأوكرانية من جانبي الحدود.

وسلط ستولتنبرج الضوء على أوجه القصور في دعم الناتو حتى الآن.

وأضاف في كلمته:" خلال الأشهر الماضية، شهدنا تأخيرات خطيرة في توفير الدعم بالذخيرة، وكذلك ثغرات خطيرة، على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالدفاع الجوي والذخيرة الخاصة به".