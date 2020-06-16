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بعد تهديد بيونجيانج.. سول: نتعاون مع واشنطن ضد تحركات كوريا الشمالية

09:49 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
بعد تهديد بيونجيانج.. سول: نتعاون مع واشنطن ضد تحركات كوريا الشمالية

بيونجيانج

سول - (د ب ا):

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الثلاثاء، أن سول تعمل على التنسيق عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية لمراقبة ورصد التحركات العسكرية الكورية الشمالية، وذلك عقب أن هددت بيونج يانج بالقيام بعمل عسكري ضد كوريا الجنوبية بسبب المنشورات الدعائية المناهضة لها.

وكان الجيش الكوري الشمالي هدد بتحريك قواته إلى مناطق حدودية منزوعة السلاح تفصله عن كوريا الجنوبية، حسب بيان صدر، الثلاثاء.

وهددت كيم يو جونج، الشقيقة الصغرى ذات النفوذ للزعيم الكوري الشمالي باتخاذ إجراءات انتقامية ضد كوريا الجنوبية "لإخفاقها في وقف المنشقين من إرسال منشورات معادية لبيونج يانج جوا عبر الحدود".

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الدفاع شوك هيون سو القول "نحن نتعامل مع الوضع بجدية. في الوقت الذي يتحرك فيه جيش كوريا الشمالية، تراقب كوريا الجنوبية وأمريكا هذه التحركات وترصدها في ظل تنسيق وثيق"، مؤكدا أن الجيش على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي " ظروف".

بيونجيانج واشنطن كوريا الشمالية الولايات المتحدة كوريا الجنوبية

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