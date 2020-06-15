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ماذا قالت الصحة العالمية عن التفشي الجديد لكورونا في الصين؟

04:31 م الإثنين 15 يونيو 2020
ماذا قالت الصحة العالمية عن التفشي الجديد لكورونا في الصين؟

منظمة الصحة العالمية

وكالات:
أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تنتظر من الصين نتائج تحقيقها في مصدر التفشي الجديد لفيروس كورونا المستجد في البلاد والذي ضرب العاصمة بكين.
وقالت ممثلة المنظمة في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في حديث لقناة "روسيا 24"، اليوم الاثنين: "نرصد الآن تفشيا جديدا في الصين، هناك تعاون وثيق جدا بين السلطات الصينية ومنظمة الصحة العالمية، ننتظر منها حاليا نتائج الحقيق".
واعتبرت فوينوفيتش أن المصدر المبدئي لانتشار الفيروس يمكن أن يمثله شخص مصاب، مضيفة: "ننتظر النتائج من العلماء الصينيين الذين سيشاركون المعطيات حول منشأ الفيروس".
وأوضحت المسؤولة أنه يجب تحديد ما إذا تم نقل الفيروس إلى البلاد من الخارج أو "ما إذا كان موجودا للتو بين أفراد المجتمع".
وشددت فوينوفيتش على أن نتائج التحقيق ستتم مشاركتها فورا بعد الحصول عليها مع كل دول العالم عبر النظام العالمي للقواعد الطبية الصحية العامل على مدار 24 ساعة كل يوم.

منظمة الصحة العالمية الصين فيروس كورونا

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