بايدن: الجيش سيتدخل إذا خسر ترامب الانتخابات ولم يعترف بالنتيجة

وكالات:

قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن إنه قلق من أن الرئيس دونالد ترامب سيحاول "سرقة" انتخابات نوفمبر، لكنه واثق من أن جنود الجيش سيرافقون ترامب من البيت الأبيض إذا خسر ولم يعترف بالنتيجة.

ورد بايدن على سؤال تريفور نوح مذيع برنامج "ذا ديلي شو" الكوميدي، حول ما إذا وضع في اعتباره احتمال إصرار ترامب على البقاء في البيت الأبيض بعد خسارته الانتخابات، قائلا إن "هذا أكبر بواعث قلقي... سيحاول هذا الرئيس سرقة الانتخابات".

ولم يحدد بايدن الطريقة التي يعتقد أن ترامب الجمهوري قد يلجأ إليها للتلاعب بالانتخابات. لكن نائب الرئيس السابق استشهد بمعارضة ترامب للتصويت عبر البريد، وقال إن الديمقراطيين سيكون لديهم محامون حاضرون في مواقع التصويت في جميع أنحاء البلاد لرصد أي محاولات من الجمهوريين للتلاعب بالتصويت.

وهاجم ترامب مرارًا التصويت عبر البريد، معلنًا بدون دليل أن الزيادة المتوقعة في التصويت عبر البريد ستؤدي إلى تزوير واسع النطاق في انتخابات الثالث من نوفمبر.

وقال بايدن إن التعليقات التي أدلى بها في الآونة الأخيرة كبار المسؤولين العسكريين السابقين الذين انتقدوا رد ترامب على الاحتجاجات على الصعيد الوطني بشأن وحشية الشرطة جعلته، واثقا من تدخل الجيش الأمريكي إذا رفض ترامب قبول نتائج الانتخابات.

وأضاف بايدن "أنا مقتنع تمامًا أنهم سيصطحبونه من البيت الأبيض بسرعة وحسم".