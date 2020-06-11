انحراف طائرة عن مدرج الهبوط بعد هبوطها اضطراريا بمطار الكويت

الكويت - (أ ش أ):

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، تعرض إحدى الطائرات الخاصة التابعة لشركة طيران أجنبية، لخلل فني بعد إقلاعها من مطار الكويت الدولي اليوم الخميس؛ الأمر الذي اضطر قائد الطائرة إلى طلب العودة إلى المطار مرة أخرى.

وأضاف الطيران المدني الكويتي - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - أنه أثناء هبوط الطائرة في مطار الكويت الدولي، والذي كان على متنها 7 ركاب، انحرفت قليلا عن المدرج قبل لحظات التوقف.

وأكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، أن جميع ركاب الطائرة بخير، ولم يصاب أي منهم بأي أذى.