"طيران الإمارات" تعلن تسيير 4 رحلات من دبي إلى القاهرة

وكالات:

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، الخميس، تسيير 4 رحلات من دبي إلى القاهرة خلال الشهر الجاري.

وقالت الشركة في تغريدة عبر تويتر، إن الرحلات الأربع ستنظم أيام 14 و18 و19 و21 يونيو الجاري.

