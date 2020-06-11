أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

"طيران الإمارات" تعلن تسيير 4 رحلات من دبي إلى القاهرة

10:34 ص الخميس 11 يونيو 2020
"طيران الإمارات" تعلن تسيير 4 رحلات من دبي إلى القاهرة

طيران الإمارات

وكالات:
أعلنت شركة "طيران الإمارات"، الخميس، تسيير 4 رحلات من دبي إلى القاهرة خلال الشهر الجاري.
وقالت الشركة في تغريدة عبر تويتر، إن الرحلات الأربع ستنظم أيام 14 و18 و19 و21 يونيو الجاري.

وتهدف الرحلات إلى إعادة المصريين العالقين في الإمارات بعد توقف حركة الطيران في إطار الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المُستجد.

طيران الإمارات دبي القاهرة الرحلات الجوية

الخبر التالى:

للمرة الأولى خلال 3 أشهر.. قفزة في نسبة السعوديين المصابين بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 38284

    عدد المصابين

  • 10289

    عدد المتعافين

  • 1342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7347323

    عدد المصابين

  • 3442690

    عدد المتعافين

  • 415173

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مواعيد الحظر وعودة الأنشطة.. الحكومة تناقش إجراءات مواجهة كورونا اليوم