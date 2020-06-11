"طيران الإمارات" تعلن تسيير 4 رحلات من دبي إلى القاهرة

وكالات:

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، الخميس، تسيير 4 رحلات من دبي إلى القاهرة خلال الشهر الجاري.

وقالت الشركة في تغريدة عبر تويتر، إن الرحلات الأربع ستنظم أيام 14 و18 و19 و21 يونيو الجاري.

Emirates announces plans to operate four flights between @DXB and Cairo on 14, 18, 19 and 21 June to help stranded Egyptian citizens get home. #FlyEmiratesFlyBetter https://t.co/4JiaPbnUOF pic.twitter.com/Sifqhr5lGi — Emirates Airline (@emirates) June 11, 2020

وتهدف الرحلات إلى إعادة المصريين العالقين في الإمارات بعد توقف حركة الطيران في إطار الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المُستجد.