الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا جميعها لوافدين من الخارج
بكين - (د ب أ):
أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها لأشخاص وافدين من الخارج.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اللجنة أن هناك أربعة من بين تلك الحالات لم تظهر عليهم أعراض مرضية.
وهناك 129 حالة إصابة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض تحت الملاحظة الطبية.
وسجلت الصين 83 ألفا و57 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4634 حالة.
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