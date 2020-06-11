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الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا جميعها لوافدين من الخارج

03:14 ص الخميس 11 يونيو 2020
الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا جميعها لوافدين من الخارج

الصين

بكين - (د ب أ):
أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها لأشخاص وافدين من الخارج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اللجنة أن هناك أربعة من بين تلك الحالات لم تظهر عليهم أعراض مرضية.

وهناك 129 حالة إصابة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وسجلت الصين 83 ألفا و57 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4634 حالة.

الصين بكين فيروس كورونا

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