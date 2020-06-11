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المكسيك تسجل 4883 إصابة جديدة بفيروس كورونا والوفيات تتخطى الـ15 ألفا

03:18 ص الخميس 11 يونيو 2020
المكسيك تسجل 4883 إصابة جديدة بفيروس كورونا والوفيات تتخطى الـ15 ألفا

ممرضة في المكسيك ترتدي كمامة لمواجهة كورونا

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
سجلت المكسيك 4883 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 129 ألفا و184 إصابة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة المكسيكية ليل الأربعاء/الخميس، أنه تم تسجيل 708 وفيات أيضا ليصل الإجمالي بذلك إلى 15 ألفا و357 شخصا.

وهناك 19897 حالة إصابة نشطة مؤكدة و53608 حالات اشتباه، و186570 حالة أكدت السلطات سلبية نتائج تحاليلها.

المكسيك فيروس كورونا مكسيكو سيتي

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