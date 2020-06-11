المكسيك تسجل 4883 إصابة جديدة بفيروس كورونا والوفيات تتخطى الـ15 ألفا

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

سجلت المكسيك 4883 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 129 ألفا و184 إصابة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة المكسيكية ليل الأربعاء/الخميس، أنه تم تسجيل 708 وفيات أيضا ليصل الإجمالي بذلك إلى 15 ألفا و357 شخصا.

وهناك 19897 حالة إصابة نشطة مؤكدة و53608 حالات اشتباه، و186570 حالة أكدت السلطات سلبية نتائج تحاليلها.