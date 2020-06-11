رئيسة النواب الأمريكي تدعو لإزالة ١١ تمثالا لقادة الكونفدرالية من الكونجرس

وكالات

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، الكونجرس، إلى اتخاذ خطوات سريعة لإزالة 11 تمثالا في مقر الكونجرس في واشنطن، لقادة وجنود كونفيدرالين، حسبما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية.

ووجهت بيلوسي، رسالة إلى لجنة المكتبة التابعة لمجلسي النواب والشيوخ، طالبت خلالها بإزالة ١١ تمثالا مرتبطين بالكونفيدرالية من مجمع الكابيتول.

ويربط معظم الناس بين الكونفدرالية والحرب الأهلية (1861-1865) حين حاولت الولايات الجنوبية الانفصال عن الولايات المتحدة لسببين رئيسيين هما العبودية وحقوق الولايات، وفقًا للمؤرخين.

وبحسب موقع "سليت" يوجد نحو 13 ألف تمثال ورمز كونفدرالي في الولايات المتحدة بينها 10 على الأقل داخل مبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن.