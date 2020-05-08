الشرطة الإسبانية تعتقل شخصا مغربيا مشتبها بصلته بداعش

مدريد - (د ب ا):

اعتقلت الشرطة الإسبانية رجلا مغربيا في برشلونة يشتبه في صلاته بتنظيم داعش ويعتقد أنه كان يخطط لهجوم مسلح،مستغلا حالة الاجراءات الاحترازية والإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت قوة الحرس المدني إنها اعتقلت الرجل ، الذي وصف بأنه متطرف بشدة ، بعد تحقيق مشترك مع قوات الأمن في المغرب والولايات المتحدة،بحسب وكالة"يوروبا برس"الإسبانية.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الجمعة "المشتبه به كان ينوي القيام بعمل ارهابي تفاصيله غير معروفة."

يشار إلى أن 16 شخصا لقوا حتفهم في 17 أغسطس 2017 عندما دهست شاحنة مارة وسط برشلونة وفي اعتداء بالسكين استهدف منتجع كامبريلس القريب. وتبنى تنظيم داعش الاعتداءات.