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أستراليا تعلن تخفيف القيود بشأن كوفيد-19 على ثلاث مراحل

08:05 ص الجمعة 08 مايو 2020
أستراليا تعلن تخفيف القيود بشأن كوفيد-19 على ثلاث مراحل

أرشيفية

كانبرا - (د ب أ):
أعلنت أستراليا عن خريطة طريق من ثلاث خطوات لتخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وإعادة فتح اقتصاد البلاد بحلول شهر يوليو.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون للصحفيين في كانبرا اليوم الجمعة "اليوم، نحن نضع أستراليا في وضع يمكنها من خلاله المضي قدما".

وأضاف"وهدفنا هو التحرك من خلال كل هذه الخطوات للوصول إلى الاقتصاد الآمن من كوفيد-19 في يوليو من هذا العام. في هذه الخطة ، نسير قبل أن نركض".

ففي المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا، ستسمح أستراليا بفتح المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والمكتبات وحمامات السباحة والملاعب.

وستسمح المرحلة الثانية بالتجمعات التي تضم 20 شخصًا، كما سيتم السماح ببعض السفر بين الولايات، وفي المرحلة الثالثة سيسمح بالتجمعات التي تضم 100 شخص .

ولم يعلن موريسون عن تواريخ محددة لكل خطوة حيث أن الأمر متروك لكل ولاية ومنطقة لتحديد كيفية تنفيذ الخطوات، لكنه قال إن الخطة ستجري مراجعتها كل ثلاثة أسابيع.

يشار إلى أن أستراليا بها أكثر من 6900 حالة مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا، من بينها أقل من 900 حالة نشطة، و 97 حالة وفاة.

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