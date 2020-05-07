رسميًا.. البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة الكاظمي

وكالات

منح مجلس النواب العراقي، في جلسته المنعقدة منذ مساء الأربعاء، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الثقة لمصطفى الكاظمي ليصبح رئيسا لوزراء العراق.

وصوت النواب على منح الثقة لمرشحي وزارات الدفاع والتعليم والتخطيط والإسكان والكهرباء والتعليم العالي والمالية.

وحتى اللحظة منح النواب العراقي الثقة لنحو ١٤ مرشحًا للوزارات فيما تستمر الجلسة للتصويت على باقي الوزارات.

وصوت البرلمان بنسبة زادت عن نصف الأعضاء لصالح حكومة الكاظمي، ما يعني إعلانها حكومة عراقية رسمية خلفا لحكومة عادل عبدالمهدي.

ويستمر الخلاف على عدد من الحقائب الوزارية من المقرر أن يستمر المجلس في مناقشتها حتى التوصل لحل لها.

وكان مصطفى الكاظمي، أعلن مساء الأربعاء، تقدمه بتشكيل حكومته لمجلس النواب برئاسة محمد الحلبوسي، وفي انتظار تصويت النواب عليه لنيل ثقتهم.