أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

رسميًا.. البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة الكاظمي

12:22 ص الخميس 07 مايو 2020
رسميًا.. البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة الكاظمي

مجلس النواب العراقي

وكالات

منح مجلس النواب العراقي، في جلسته المنعقدة منذ مساء الأربعاء، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الثقة لمصطفى الكاظمي ليصبح رئيسا لوزراء العراق.

وصوت النواب على منح الثقة لمرشحي وزارات الدفاع والتعليم والتخطيط والإسكان والكهرباء والتعليم العالي والمالية.

وحتى اللحظة منح النواب العراقي الثقة لنحو ١٤ مرشحًا للوزارات فيما تستمر الجلسة للتصويت على باقي الوزارات.

وصوت البرلمان بنسبة زادت عن نصف الأعضاء لصالح حكومة الكاظمي، ما يعني إعلانها حكومة عراقية رسمية خلفا لحكومة عادل عبدالمهدي.

ويستمر الخلاف على عدد من الحقائب الوزارية من المقرر أن يستمر المجلس في مناقشتها حتى التوصل لحل لها.

وكان مصطفى الكاظمي، أعلن مساء الأربعاء، تقدمه بتشكيل حكومته لمجلس النواب برئاسة محمد الحلبوسي، وفي انتظار تصويت النواب عليه لنيل ثقتهم.

مجلس النواب العراقي مصطفى الكاظمي العراق

الخبر التالى:

البنتاجون يعترف بمقتل وإصابة ٢٢١ مدنيًا في أفغانستان و٣ دول عربية خلال ٢٠١٩

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة