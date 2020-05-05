ترامب: حققنا تقدما كبيرا بشأن الوصول للقاح لكورونا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تحقق تقدما كبيرا في أبحاث اللقاح عن وباء لفيروس كورونا.

وتابع ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم، أن بلاده تعمل مع بريطانيا وألمانيا على تطوير لقاح لكورونا، مشيرًا إلى أن هناك تطورا كبيرا بسأن الوصول إلى علاج للمصابين.

وكان أليكس أزار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية فى الولايات المتحدة الأمريكية، قال اليوم الثلاثاء ، إن تطوير لقاح فيروس كورونا بحلول شهر ديسمبر أمر ممكن ولكنه غير أكيد، حسبما ذكرت العربية.

وتخطت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة حاجز 71 ألفا وفاة، مساء اليوم، وفقا لجامعة جون هوبكنز الأمريكية.

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الثلاثاء، 1225063 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 71225 وفاة، ما يمثل 5.8% من حصيلة الحالات، و192177 شفاء، أي 15.7% من العدد الإجمالي للمصابين.

وبلغ معدل ارتفاع الإصابات اليوم، حتى الوقت الحالي، 12228 حالة، فيما ازداد عدد الوفيات بواقع 1304.