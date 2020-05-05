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ترامب: كان علينا القضاء على كورونا في البلد المنشأة

11:07 م الثلاثاء 05 مايو 2020
ترامب: كان علينا القضاء على كورونا في البلد المنشأة

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كان يجب القضاء على فيروس كورونا في البلد المنشأة، قبل انتشاره في العالم.

وتابع ترامب في إحاطة صحفية اليوم الثلاثاء، أن بلاده أجرت أكثر من ٧ ملايين فحص لكورونا أكثر من أي بلد أخر، مشيرًا إلى أن ارتفاع الإصابات في بلاده جاء نتيحة الفحوصات الطبية للكشف عن كورونا الكثيرة التي أجروها.

واتهم ترامب مرارًا وتكرارًا، الصين بالتسبب في انتشار وباء كورونا عالميًا، وتسترها على معلومات هامة بشأن الوباء الجديد.

دونالد ترامب فيروس كورونا الولايات المتحدة

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