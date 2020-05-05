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إصابات فيروس كورونا في تركيا تتجاوز الـ129 ألف حالة

10:01 م الثلاثاء 05 مايو 2020
إصابات فيروس كورونا في تركيا تتجاوز الـ129 ألف حالة

فيروس كورونا

أنقرة - أ ش أ

سجلت تركيا، اليوم الثلاثاء، 59 حالة وفاة جديدة و1832 إصابة مؤكدة بجائحة فيروس "كورونا" المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي المصابين 129 ألف حالة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوج - في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -: "إن إجمالي عدد الإصابات بوباء كورونا في تركيا ارتفعت إلى 129491 والوفيات إلى 3520 بعد تسجيل 1832 إصابة و59 حالة وفاة".

وأضاف : "تعافي 5119 مصابًا من فيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 73285".

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فيروس كورونا تركيا وزارة الصحة التركية

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