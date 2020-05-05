ميركل: السيطرة على كورونا ممكنة ما لم يتعد معدل الإصابات حدا معينا

برلين - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن اعتقادها بإمكانية السيطرة على عدوى فيروس كورونا ما لم يتعد معدل الإصابات الخطيرة حدا أقصى معينا.

وخلال جلسة للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، قالت ميركل، وفقا لما نقله مشاركون عنها اليوم الثلاثاء، إن تتبع سلسلة المخالطات ينبغي أن يستمر طالما بلغ معدل الإصابات الخطيرة 50 حالة لكل مئة ألف نسمة، مشيرة إلى أن التتبع في هذه الحالة سيمنع العدوى من الانتشار بسهولة.

في الوقت نفسه، حذرت ميركل من فكرة التخلي عن إعادة تتبع سلسلة العدوى.

وحسب معلومات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، فإن ميركل تعتزم في لقائها عبر الفيديو مع رؤساء حكومات الولايات غدا الأربعاء، السماح للولايات بتحديد كيفية المضي قدما في مكافحة كورونا في بعض القطاعات وفقا لتقدير الولايات للوضع الإقليمي لديها.

وسيكون العامل الحاسم في هذا التقدير هو الحد الأقصى للإصابات، فإذا ما تم تجاوز هذا الحد الأقصى، فيجب التصرف إقليميا والعودة إلى التدابير الصارمة إذا لزم الأمر.

وكانت صحيفة "بيلد" قد أوردت شيئا مشابها في تقرير لها، حيث قالت إن هلجه براون، رئيس ديوان المستشارية الألمانية، كان قد أعرب في لقاء له مع رؤساء مكاتب رؤساء حكومات الولايات، عن تأييده للعودة إلى تطبيق القيود التي كانت مفروضة في العشرين من أبريل الماضي في أي دائرة يظهر فيها معدل الإصابات بأكثر من 50 حالة جديدة لكل مئة ألف نسمة لمدة سبعة أيام، شريطة ألا تكون الحالات قد ظهرت في مكان مثل دور المسنين.

وحسب تقرير الصحيفة، فإن على المدن الكبرى أن تعد خططا تتضمن أول إجراءات الغلق قبل الوصول إلى الحد الأقصى، وعزت الصحيفة هذا الأمر لأن تنفيذ إغلاقات المؤسسات في المدن الكبرى يكون أكثر صعوبة.

كانت ميركل أعلنت في الثلاثين من أبريل الماضي أنه في حدث مجددا " نمو أُسِّي في أعداد الإصابات"، فإنه لا مفر من العودة إلى التدابير الصارمة .