اليابان تبحث اعتماد عقار "ريمديسيفير" لمعالجة كورونا

طوكيو - أ ش أ

قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، إن عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات الذي تنتجه "جيلياد ساينسز" ربما تعتمده طوكيو لعلاج مرضى "كوفيد-19" في حال ما أقرته هيئة المراجعة خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل.

وقال كاتو - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء -"بمجرد استيراد عقار "ريمديسيفير"، نود أن يستخدمه من يعانون من ظروف خطيرة في أقرب وقت ممكن".

وأجازت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير الأسبوع الماضي الاستخدام الطارئ لهذا الدواء لعلاج كوفيد-19، وهو مرض رئوي شديد العدوى يسببه فيروس كورونا المستجد.

وتقدمت شركة "جيلياد ساينسز" بطلب لسرعة الموافقة على استخدامه في اليابان أمس الاثنين.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد مدد، أمس الاثنين، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 31 مايو الجاري.