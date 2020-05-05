السعودية: تسجيل 1595 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

السعودية - (أ ش أ)

أعلن مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العبدالعالي أوضح أن الحالات توزعت في عدد من المدن هي جدة 385 حالة، ومكةالمكرمة 337 حالة، والرياض 230 حالة، والدمام 141 حالة، والجبيل 120 حالة، والهفوف 101 حالة، والخبر 89 حالة، والطائف 65 حالة، والمدينة المنورة 25 حالة، وبيش 14 حالة، والنعيرية 14 حالة، وقرية العليا (12) حالة، والدرعية 11 حالة، وبريدة 9 حالات، وتبوك 8 حالات.

وأضاف أن أبها سجلت 8 حالات، ورابغ 5 حالات، والزلفي 5 حالات، والخرج 4 حالات، وبيشة 4 حالات، وينبع حالتان، وحالة واحدة في كل من القنفذة، وضبا، والمخواة، والقريع بني مالك، والهدا، وليلى , وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 30251 حالة مشيرا إلى أن من بين هذه الحالات يوجد حالياً 24620 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 143 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأشار إلى أن الحالات المسجلة اليوم وعددها 1595، 24% منها تعود لسعوديين وعددهم 376 حالة، و76% لغير سعوديين وعددهم 1219، و14% من الحالات للإناث، وعددهن 221 حالة، و86% للذكور وعددهم 1374 حالة، موضحا أن نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم بلغت 2%، والأطفال 6%، والبالغون 92%.

وأوضح المتحدث أن عدد المتعافين وصل إلى 5431 حالة بإضافة 955 حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات 200 حالة، بإضافة 9 حالات وفيات جديدة، واحدة لسعودية في الرياض تبلغ من العمر 34 عاما و8 وفيات لغير سعوديين في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والقصيم، وتتراوح أعمارهم بين 34 عاما و 75 عاما، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.