السعودية: نصف مليون ريال غرامة لمن يتعمد نقل كورونا للآخرين

الرياض - (د ب ا)

كشفت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، بعض العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا خاصة من يحاول نقل العدوى.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" مساء اليوم الثلاثاء "يعاقب كل من تعمد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد على 500 الف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً.وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة. (الدولار يساوي 67ر3ريال).

كما تناولت العقوبات "من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على 200,000 ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بالسجن والغرامة معاً.وفي حالة تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وحول بث شائعة حيال كورونا المستجد او معلومات مغلوطة أو حرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة،قال مصدر مسؤول"يعاقب من ارتكب المخالفة السابقة بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً".

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية ستعلن لائحة للحد من التجمعات، ومن يخالف أحكامها ستطبق بحقه غرامة لا تقل عن 1000 ألف ريال ولا تزيد على 100000 ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية،في وقت سابق اليوم، تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد

-19)، بينما ارتفع إجمالى الإصابات إلى 30251.