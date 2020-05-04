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كورونا في العراق.. حفل زفاف يتسبب بإصابة 15 بالفيروس

02:56 م الإثنين 04 مايو 2020
كورونا في العراق.. حفل زفاف يتسبب بإصابة 15 بالفيروس

فيروس كورونا في العراق

وكالات:

أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، عن إصابة 15 شخصاً بفيروس كورونا المستجد خلال مشاركتهم في حفل زفاف بشمالي العاصمة، وفق ما نقلته روسيا اليوم الإخبارية.

وقال مدير الدائرة، جاسب الحجامي، في مقطع فيديو إن "أحد الأعراس الذي أقيم في مدينة الكاظمية، تحديدا في منطقة العكيلات، تسبب بإصابة نحو 15 شخصا بفايروس كورونا"، مبينا أن "الأعداد قابلة للزيادة".

وأضاف أن "هؤلاء توزعوا بواقع 5 في منطقة العكيلات و6 في منطقة ام الجدايل و4 في منطقة قرية نصيف الزكم في التاجي".

وحذر من إقامة مثل هذه المناسبات الاجتماعية في هذه الأوقات، أو إقامتها عند الضرورة القصوى ضمن نطاق محدود جدا.

العراق فيروس كورونا حفل زفاف

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