ليبيا تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 9 حالات

طرابلس - (د ب أ)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم السبت، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مدينة سبها، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في المدينة إلى 50 مصابًا، وفي عموم البلاد إلى 130 مصابًا.

وقال المركز، في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تسلم 322 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ليتبين إيجابية 12 عينة لمخالطين في سبها، وسلبية 310 عينات، بينها 9 حالات تماثلت للشفاء.

وتوزعت العينات بواقع 177 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و42 عينة من مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، و64 من مختبر فرع المركز الوطني بسبها، و18 من مختبر مركز بنغازي الطبي، و21 من مختبر مستشفى الكويفية.