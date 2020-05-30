أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ترامب يتهم اليسار الراديكالي بإشعال الاضطرابات الحالية بأمريكا ويقدم مساعدة عسكرية

08:52 م السبت 30 مايو 2020
ترامب يتهم اليسار الراديكالي بإشعال الاضطرابات الحالية بأمريكا ويقدم مساعدة عسكرية

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، باللائمة في الاضطرابات التى شملت مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بعد وفاة جورج فلويد وهو رجل من أصل إفريقي على يد شرطي، على المحتجين "اليساريين الراديكاليين"

وأعلن عن تقديم مساعدة عسكرية للتعامل مع الاضطرابات في مدينة مينيابوليس التى وقع بها الحادث وهى كبرى مدن ولاية مينيسوتا.

وقال ترامب قبل مغادرته إلى فلوريدا: "لدينا جيشنا جاهز ومستعد وقادر". "يمكن أن يتواجد جيشنا هناك سريعا جدا ."

وذكر ترامب في تغريدة منفصلة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى " إنها أنتيفا حركة النشطاء اليسارية المتطرفة المناهضة للفاشية، واليسار الراديكالي لا تلقي باللوم على الآخرين!" .

وأضاف ترامب في إشارة إلى سلطات مينيابوليس "عليهم أن يصبحوا أكثر صرامة" زاعما أن ذلك سيكرم ذكرى جورج فلويد.

دونالد ترامب جورج فلويد واشنطن الولايات المتحدة

الخبر التالى:

الكونغو الديمقراطية تعلق عمل إدارة ومجلس شركة الألماس الحكومية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 22082

    عدد المصابين

  • 5511

    عدد المتعافين

  • 879

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5958857

    عدد المصابين

  • 2634954

    عدد المتعافين

  • 365593

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان