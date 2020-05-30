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ألمانيا تعتبر قطع واشنطن العلاقة مع منظمة الصحة "انتكاسة خطيرة للصحة العالمية"

11:58 ص السبت 30 مايو 2020
ألمانيا تعتبر قطع واشنطن العلاقة مع منظمة الصحة "انتكاسة خطيرة للصحة العالمية"

وزير الصحة الالماني ينز سبان

برلين- (أ ف ب):

اعتبر وزير الصحة الألماني ينس سبان أن قطع الولايات المتحدة علاقتها مع منظمة الصحة العالمية يشكل "انتكاسة خطيرة للصحة العالمية".

وبعدما أشار إلى ضرورة إصلاح الهيئة الدولية، أكد الوزير الألماني في تغريدة على "تويتر"، أن على الاتحاد الأوروبي "الالتزام بشكل أكبر" ماليا بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب قطع كل الجسور مع منظمة الصحة العالمية التي يتهمها بمحاباة بكين.

واعتبر ينس أنه "حتى يكون لها مستقبل، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى إصلاحات".

وشدد على أن تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في المنظمة هو أحد أولويات ألمانيا التي تتسلم الرئاسة الدورية للتكتّل في الأول من يوليو.

وأعلن الرئيس الأمريكي الجمعة "وضع حدّ للعلاقة" بين بلده ومنظمة الصحة العالمية التي يتهمها منذ ظهور الوباء بالتساهل المفرط مع الصين، حيث ظهر الفيروس في ديسمبر قبل أن ينتشر في العالم.

وقال ترامب للصحافة إن الولايات المتحدة التي تمثل تقليديا أكبر ممول للمنظمة الأممية، ستقوم بـ"إعادة توجيه هذه الأموال الى احتياجات أخرى ملحة في مجال الصحة العامة في العالم".

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