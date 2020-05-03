إسبانيا تسجل 164 وفاة في أدنى حصيلة يومية منذ 18 مارس
مدريد (د ب أ)
أفادت السلطات الإسبانية اليوم الأحد بتسجيل 164 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية.
ووفقا لصحيفة "إلباييس" الإسبانية فإن هذه هي أدنى حصيلة يومية للوفيات منذ 18 مارس الماضي.
وكانت ذروة الوفيات اليومية لكورونا في إسبانيا قد تم تسجيلها في 17 من أبريل الماضي عندما وصل عدد الوفيات إلى 585 حالة.
وإجمالا، سجلت إسبانيا أكثر من 25 ألف وفاة من جراء الإصابة بالفيروس.
الخبر التالى:أمريكا تقر "اختبار روش" للأجسام المضادة لكورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
6193
عدد المصابين
-
1522
عدد المتعافين
-
415
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3346297
عدد المصابين
-
1056326
عدد المتعافين
-
238826
عدد الوفيات
إعلان