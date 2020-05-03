إسبانيا تسجل 164 وفاة في أدنى حصيلة يومية منذ 18 مارس

مدريد (د ب أ)

أفادت السلطات الإسبانية اليوم الأحد بتسجيل 164 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لصحيفة "إلباييس" الإسبانية فإن هذه هي أدنى حصيلة يومية للوفيات منذ 18 مارس الماضي.

وكانت ذروة الوفيات اليومية لكورونا في إسبانيا قد تم تسجيلها في 17 من أبريل الماضي عندما وصل عدد الوفيات إلى 585 حالة.

وإجمالا، سجلت إسبانيا أكثر من 25 ألف وفاة من جراء الإصابة بالفيروس.