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اليابان: توقعات بتمديد حالة الطوارئ حتى نهاية مايو

12:05 م الأحد 03 مايو 2020
اليابان: توقعات بتمديد حالة الطوارئ حتى نهاية مايو

شينزو آبي

طوكيو (د ب ا)

وافق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على تقديم مقترح بتمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد حتى نهاية الشهر الجاري.

ويشار إلى أنه من المقرر أن تنتهى حالة الطوارئ في السادس من مايو الجاري.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن آبي التقى بالوزير المسؤول عن التعامل مع فيروس كورونا نيشيمورا ياسوتوشي ووزير الصحة كاتو كاتسونوبو اليوم الأحد، ووافق على تقديم اقتراح بتمديد حالة الطوارئ.

وكانت وسائل إعلام يابانية قد ذكرت اليوم أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز 500 حالة.

وأفادت هيئة الاذاعة بأن 530 شخصا توفوا بسبب مرض كوفيد 19، الذي يسببه الفيروس، منذ بدء تفشي المرض في اليابان.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر من 15 الفا و 500 شخص ثبت اصابتهم بالفيروس

شينزو آبي اليابان فيروس كورونا

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