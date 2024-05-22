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"يطالبهم بالتجسس لصالحه".. تحقيق يكشف ابتزاز جيش الاحتلال لسكان غزة

10:56 م الأربعاء 22 مايو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

كشف تحقيق لصحيفة "هآرتس" العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بحملة ابتزاز ضد سكان قطاع غزة.

وأوضح التحقيق أن الابتزاز يشمل نشر تفاصيل عن سكان بغزة يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهم تجسسوا لصالح حماس ويطالبهم بالتجسس لصالحه.

وأكد مصدر عسكري إسرائيلي للصحيفة العبرية أن جيش الاحتلال حصل على إذن قانوني للمشاركة في الابتزاز ضد سكان قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن روايات الاحتلال الإسرائيلي عن عنف جنسي اتُهمت حماس بارتكابه في 7 أكتوبر تبين أنها ليست صحيحة.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن إسرائيلي اتهم حماس بارتكاب عنف جنسي، قوله إن "ليس الأمر أنني اخترعت قصة لكن اتضح أنه مختلف وقمت بتصحيحه"، مضيفا "لم يُنشر أي دليل مقنع لدعم ادعاءات ما حدث في 7 أكتوبر".

وأكدت "أسوشيتد برس" أن ما رواه "حاييم أوتمازجين" بشأن عنف جنسي في هجوم 7 أكتوبر وتردد في أنحاء العالم اتضح أنه لم يحدث، لافتة إلى أن "روايات عن عنف جنسي في 7 أكتوبر مثل ما قاله حاييم أوتمازجين اتضح أنها تم تلفيقها عمدا".

وأشارت الوكالة إلى أن "يوسي لانداو" متطوع إسرائيلي في مستوطنة بئيري روى قصة مفضوحة بشأن ما حدث في 7 أكتوبر.

بينما قال متحدث باسم منظمة "زاكا"، إنهم طلبوا من لانداو التوقف عن سرد القصة المفضوحة ولم يستجب إلا بعد 3 أشهر.

و"زاكا" هي منظمة غير حكومية متخصصة في أعمال الإنقاذ والإغاثة، وتضم أكثر من 3 آلاف متطوع في جميع أنحاء إسرائيل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة حماس إسرائيل طوفان الأقصى
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