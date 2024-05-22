إعلام عبري: جالانت وجانتس وأيزنكوت اجتمعوا بعائلات الأسرى ورفض نتنياهو

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، إن الوزرين في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وغادي آيزنكوت ووزير الدفاع يوآف جالانت، اجتمعوا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين، بينما رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الاجتماع معهم.

وكانت هيئة البث العبرية قالت، اليوم الأربعاء، إن وزراء حكومة الحرب الإسرائيلية سيدعمون مقترحا جديدا لإطلاق سراح الأسرى بغزة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن المقترح الجديد صاغه مسؤول ملف الأسرى في جيش الاحتلال ويتضمن تسوية نقطة خلاف مع حماس.

وأوضحت أن الوزيرين بمجلس الحرب بيني جانتس وغادي أيزنكوت طالبا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمناقشة المقترح الجديد في أسرع وقت ممكن.

وأمس الثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" يجتمع لمناقشة منحى جديد لاستئناف المفاوضات لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.

وأفشل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جهود الوسطاء خلال جولات المفاوضات، على مدار الأشهر الماضية، الرامية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.