ينفث سيجارته ولا يرتدي كمامة.. الإعلام الكوري الشمالي يبث فيديوهات جديدة لكيم

كتب - محمد صفوت

نشرت عدة وسائل إعلامية كورية شمالية رسمية، بينهم التلفزيون الرسمي، اليوم السبت، مقاطع فيديو جديدة للزعيم كيم يونج أون البالغ من العمر 34 عامًا، بعدما أثارت تقارير إعلامية عن وفاته جراء عملية جراحية في القلب، بعد اختفاءه لأكثر من 20 يومًا، وتحديدًا في 11 أبريل الماضي، بعد ترأسه اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال.

Video of Kim Jong-eun rising from the dead to cut the tape at the completion of the Suncheon Lin Fertilizer Factory.



Kim Yo-jong presented the scissors for the cutting ceremony. Jong-eun, himself, appeared uncut by any surgeon's knife and still smoking.#DPRK #NorthKorea pic.twitter.com/RXRWQOY1Qv — Devi Rhamesz (@ChrliesWarchest) May 2, 2020

ويظهر كيم، في الفيديوهات التي بثتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية، وهو يتفقد مصنعًا للأسمدة الفوسفاتية ويتجول بين أروقته، برفقة عددًا من الجنرالات والقيادات والمسؤولين كالعادة.

ويظهر كيم، وهو ينفث سيجارته حيث عرف عنه شراهته في التدخين في إشارة إلى أن صحته جيدة ويستطيع أن يدخن دون عائق.

وفي إشارة أخرى لصحة كيم الجيدة، لم يرتدي قناعة الوجه "الكمامة" هو والمسؤولين الذين رافقوه في جولته، رغم قيود كورونا التي تفرصها بيونج يانج، على عكس الحشود التي ارتدت الكماكات.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها وتطبق أشد التدابير الوقائية من المرض، كما تؤكد أنها لم تسجل أي إصابة بالوباء، ما يبدو أمرًا غير مرجح برأي خبراء في حين تفشى المرض في الدولتين المجاورتين لها، الصين وكوريا الجنوبية.

Video of Kim Jong-eun rising from the dead to cut the tape at the completion of the Suncheon Lin Fertilizer Factory.



Kim Yo-jong presented the scissors for the cutting ceremony. Jong-eun, himself, appeared uncut by any surgeon's knife and still smoking.#DPRK #NorthKorea pic.twitter.com/RXRWQOY1Qv — Devi Rhamesz (@ChrliesWarchest) May 2, 2020

وكشفت الفيديوهات عن حشد كبير يلوحون بالأعلام ويصفقون ابتهاجًا بزعيمهم.

وفي إحدى الصور، يظهر الزعيم الكوري الشمالي مرتدياً بزّته السوداء التقليدية يقصّ شريطًا أحمر، برفقة شقيقته وكبار الشخصيات.

وازدادت التكهنات حول صحة الزعيم الكوري الشمالي، بعد غيابه عن ذكرى ميلاد جده المؤسس للدولو كيك إل سونج، في 15 أبريل الماضي، وهي أبرز مناسبة سياسية في بيونج يانج، كما غاب عن ذكرى تأسيس الجيش في أواخر أبريل، مما زاد التكهنات حول صحته، خاصة مع إرسال الصين فريقًا طبيًا لتقديم استشارات طبية للزعيم الكوري الشمالي بعد إجراءه عملية جراجية في القلب.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يختفي فيها الزعيم الكوري الشمالي، ويثير التكهنات حول صحته؛ إذ اختفى لأكثر من ٦ أسابيع في 2014، قبل أن يظهر مجددًا متكئًا على عصا، وأوضحت الاستخبارات الكورية الجنوبية وقتها بناءً على معلومات لديها أنه خضع لعملية جراحية في ركبته.

وكام المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في 26 أبريل الماضي، أكد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم "حي وبصحة جيدة"، مقللاً من خطورة الشائعات حول وضعه الصحّي.

وقال إن الزعيم الكوري الشمالي يقيم منذ 13 ابريل في وونسان على الساحل الشرقي للبلاد.

وكذلك بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما سئل بشأن الموضوع في 27 أبريل الماضي، وكأنه يؤكد أن كيم جونغ أون حيًا.

وسئل من جديد الجمعة في واشنطن عن الأمر، إلا أنه رفض التعليق على معلومات وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وكانت وكالة أنباء "يونهاب"، والتي نقلت عنها شبكة "سكاي نيوز عربية"، في الساعات الأولى من صباح السبت، شارك جونج أون، في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج، في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ 11 أبريل الماضي.

وأوضحت أن "كيم جونج أون قطع شخصيًا الشريط الذي كان يرمز انتهاء أعمال البناء".