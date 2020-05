ينفث سيجارته ولا يرتدي كمامة.. الإعلام الكوري الشمالي يبث فيديوهات جديدة لكيم

كتب - محمد صفوت

نشرت عدة وسائل إعلامية كورية شمالية رسمية، بينهم التلفزيون الرسمي، اليوم السبت، مقاطع فيديو جديدة للزعيم كيم يونج أون البالغ من العمر 34 عامًا، بعدما أثارت تقارير إعلامية عن وفاته جراء عملية جراحية في القلب، بعد اختفاءه لأكثر من 20 يومًا، وتحديدًا في 11 أبريل الماضي، بعد ترأسه اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال.

Video of Kim Jong-eun rising from the dead to cut the tape at the completion of the Suncheon Lin Fertilizer Factory.



Kim Yo-jong presented the scissors for the cutting ceremony. Jong-eun, himself, appeared uncut by any surgeon's knife and still smoking.#DPRK #NorthKorea pic.twitter.com/RXRWQOY1Qv