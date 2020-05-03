تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الألف في تونس

تونس - (د ب أ):

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في تونس عتبة الألف إصابة بعد شهرين من تسجيل أول اصابة في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة مساء السبت أن عدد الإصابات وصل إلى 1009 بعد إجراء أكثر من 24 ألف تحليل مخبري بينما بلغ عدد الوفيات 42.

وكانت تونس أعلنت عن أول إصابة مؤكدة في الثاني من مارس الماضي من بين الوافدين من الخارج.

وإجمالا لم تسجل الإصابات طفرة قوية في تونس وفي مقابل ذلك أعلنت وزارة الصحة عن 322 حالة شفاء من الفيروس فيما يتلقى العلاج في المستشفيات 84 شخصا من بينهم 25 في العناية المركزة.

وبعد أسابيع من الحجر الصحي العام الذي بدأ منذ يوم 22 مارس الماضي تبدأ تونس حجر صحي موجه بدءا من يوم غد الاثنين.