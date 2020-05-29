برلماني عراقي: انطلاق مفاوضات استراتيجية بين بغداد وواشنطن في يونيو

بغداد - (د ب أ):

كشف عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي اليوم الجمعة أن المفاوضات الاستراتيجية والأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ستنطلق منتصف الشهر المقبل .

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن النائب كاطع الركابي قوله إن هذه المفاوضات "سوف لن تبدأ من الصفر بسبب وجود اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين الحكومتين وهي مستمرة بينهما كون المفاوضات العراقية – الامريكية التي بدأت عام 2008 خرجت باتفاقتين، الأولى الإطار الاستراتيجي والثانية إخراج القوات الأمريكية من العراق".

وبحسب الوكالة فإن وكيل وزارة الخارجية سيرأس الوفد العراقي للمفاوضات بعضوية ممثلين عن الجيش والأمن الوطني والاستخبارات وجهات أخرى معنية بهذا الملف.

وكان البرلمان العراق قد صوت مطلع العام الحالي على قرار يقضي بإخراج القوات الأجنبية والأمريكية من العراق على خلفية مقتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي والجنرال قاسم سليماني قائد جيش القدس الايراني في ضربة جوية أمريكية في مطار بغداد الدولي.

وسلمت قوات أجنبية من التحالف الدولي والقوات الأمريكية عددا من القواعد العسكرية خلال شهر مارس الماضي إلى الجانب العراقي في بغداد ونينوى والأنبار وكركوك.